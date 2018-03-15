Carro cai em buraco na rua e gera transtorno a família de Anastácio

Automóvel modelo Gol da família de Jéssica Fialho Arguelho teve que ser levado para oficina depois de cair em um buraco na rua no final da tarde de ontem, em Anastácio. O veículo sofreu avarias na dianteira e vai deixar a família, que tem pessoas com problemas de saúde e que precisam da condução, no prejuízo. Revoltada, Jéssica registrou a cena e publicou nas redes sociais, reclamando do descaso por parte do poder público e demonstrando sua indignação com a situação.

Segundo ela, o veículo era conduzido pelo padrasto, que tem câncer de próstata e havia acabado de chegar de tratamento em Campo Grande. Ao passar pela Rua Oriosvaldo Costa, no cruzamento com a Nelson Barbosa Rios, o condutor não percebeu a proximidade do buraco e caiu. "Estava chegando do meu trabalho, em Aquidauana, quando me deparei com ele nesta situação. Eu e minha mãe, que também estava chegando, fomos ajudar", disse.

A contribuinte explica que o padrasto, além de usar o Gol para se tratar na Capital, também usa o veículo para levar a mãe dela no trabalho. "Ele teve que pegar minha moto para levá-la. Acho que é arriscado por conta do câncer e porque na moto o corpo sofre muito impacto", alertou. Além disso, o padrasto dela está com a mãe doente, o que reforça ainda mais a necessidade do veículo.

"Agora o carro está em uma oficina de Aquidauana, para fazer orçamento. Tiveram que desmontar a dianteira toda. Na segunda-feira meu padrasto tem consulta em Campo Grande e quero ver como vamos fazer", reclamou ela, continuando: "Isso é falta de comprometimento dos políticos de Anastácio. Verdadeira falta de respeito com moradores que pagam impostos. As eleições estão chegando e quero quem vai ter coragem de pedir voto aqui no bairro".