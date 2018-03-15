Visita do Profissão Repórter é reflexo da união da comunidade em Anastácio

A Associação das Mulheres Independentes na Ativa (Amina) do município de Anastácio recebeu nesta quinta-feira, visita de técnicos do programa Profissão Repórter, da Rede Globo. O objetivo é garimpar jovens talentos do jornalismo comunitário, em cidades em que há projetos incentivados pelo Criança Esperança. Para a Amina, a visita é reflexo da união do comunidade local em iniciativas de transformação social.

Caio Cavechini, jornalista e documentarista, explicou que a visita é parte do projeto Globo Lab, que promove a cocriação de conteúdo com novos talentos. "Nossa ideia é fazer contato com estudantes e repórteres comunitários de lugares diferentes e ajudá-los no desenvolvimento do jornalismo. Visitamos locais fora do eixo Rio-São Paulo para compartilhar experiências", disse.

O projeto dá a possibilidade de conhecer a redação do programa Profissão Repórter. A avaliação é feita por meio de reportagens produzidas em dupla. Os responsáveis pelas melhores serão premiados, além da visita à redação, também, com a exibição dos trabalhos na página do programa. Do Entretenimento ao Jornalismo, da Comunicação à Tecnologia: a proposta é reunir jovens para atividades de cocriação e desenvolvimento de projetos em parceria com múltiplas áreas da Globo.

Para Nilma Infran, represente da Organização Não Governamental (ONG) que é a Amina, o encontro é mais do que uma grande visita, pois representa a união do povo. "É oportunidade para nosso jovens conhecer o trabalho do jornalista Caco Barcellos. Isso é importante porque valoriza nosso projeto e demonstra não apenas o trabalho da gente, mas a união da comunidade, porque sem o esforço de todos, nada acontece".

Colaborou Luiz Guido Jr.