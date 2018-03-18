Após bebedeira, casal briga e mobiliza ação policial no Cristo Rei

Projetada B
Fato aconteceu na madrugada deste domingo (18)
Um caso de violência doméstica ocorrido durante a madrugada deste domingo (18) mobilizou uma ação policial na rua Projetada B, no Cristo Rei, em Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço, onde estaria acontecendo uma briga de casal, ambos de 32 anos.
Eles relataram que ingeriram bebida alcoólica e em determinado momento iniciaram uma discussão e, então, os dois se agrediram. A mulher ficou com alguns arranhões no braço esquerdo e no punho, e o homem teve um corte na boca, escoriações no ombro esquerdo e uma lesão na clavícula.
Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a delegacia do município para as providências cabíveis.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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