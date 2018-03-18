Após bebedeira, casal briga e mobiliza ação policial no Cristo Rei

Um caso de violência doméstica ocorrido durante a madrugada deste domingo (18) mobilizou uma ação policial na rua Projetada B, no Cristo Rei, em Anastácio.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço, onde estaria acontecendo uma briga de casal, ambos de 32 anos.

Eles relataram que ingeriram bebida alcoólica e em determinado momento iniciaram uma discussão e, então, os dois se agrediram. A mulher ficou com alguns arranhões no braço esquerdo e no punho, e o homem teve um corte na boca, escoriações no ombro esquerdo e uma lesão na clavícula.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a delegacia do município para as providências cabíveis.