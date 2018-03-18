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Anastácio

Confusão generalizada na Projetada F detém três indivíduos por injúria e vias de fato

Crime ocorreu no fim da noite do último sábado (17) e foi registrado no início da madrugada deste domingo (18)

Schimene Duque Weber

Publicado em 18/03/2018 às 08:30

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Uma confusão generalizada ocorrida por volta de 23h39 do último sábado (17), na rua Projetada F, no Cristo Rei, em Anastácio, acabou mobilizando uma ação da Polícia Militar que deteve três indivíduos por injúria e vias de fato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para comparecer ao endereço após uma denúncia de um homem de 32 anos, que estaria sendo perturbado por um volume de som muito alto. Os policiais foram até o local e recolheram o aparelho, pois já haviam orientado os moradores sobre a perturbação e, quando a viatura saía do local, os moradores aumentavam novamente o som.

Após os militares passarem pela residência e fazerem as orientações cabíveis, dois dos autores, de 19 e 20 anos, foram até a casa de uma terceira, de 46 anos, proferir xingamentos e injúrias. Ela, por sua vez, revidou e atacou ambos, sempre com referência à vida sexual privada dos envolvidos. Todos trocaram empurrões, mas ficaram sem lesões aparentes.

Por fim, o jovem de 20 anos assumiu a propriedade do som e confessou estar com o volume excessivamente alto. 

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.

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