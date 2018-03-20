Homem tem moto furtada depois de deixá-la com capacete e chave

Anastácio
Furto ocorreu enquanto vítima conversava com irmão na noite ontem
Homem de 52 anos teve a moto furtada no início da noite de ontem, em frente a uma loja de materiais de construção localizada na região central de Anastácio. A vítima havia deixado o veículo estacionado com as chaves na ignição e com o capacete.
Conforme relatado, o homem estacionou seu veículo modelo Honda CG Fan vermelha na Avenida da Integração, e entrou na loja para falar com o irmão. Como seria conversa rápida, deixou as chaves junto com o veículo.
Porém, cerca de 15 minutos mais tarde, quando saiu, percebeu que a moto havia sido levada. Ele ainda questionou funcionários do local imaginando se tratar de uma brincadeira, mas todos eles negaram terem visto a CG. O caso foi denunciado à Delegacia de Polícia Civil local.
Empossada oficialmente
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Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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