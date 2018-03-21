Tamanduá é encontrado morto após ser arrastado por veículo

Anastácio
Um Tamanduá Bandeira foi encontrado morto nesta manhã (21) na estrada da Ponte Boiadeira em Anastácio. O animal, tinha uma corda amarrada na perna. As causas da morte do animal ainda não foram confirmadas. O que se sabe até o momento é que o animal estava sendo arrastado por um veículo que vinha de Anastácio, a corda arrebentou o veículo fez o retorno e voltou para Anastácio. O Tamanduá é um símbolo da região pantaneira.
A Equipe do Jornal O Pantaneiro está em busca de mais informações sobre o caso. Até o momento do fechamento desta notícia a Policia Militar Ambiental ainda não tinha informações concretas sobre o fato.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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