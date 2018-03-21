Tamanduá é encontrado morto após ser arrastado por veículo

Um Tamanduá Bandeira foi encontrado morto nesta manhã (21) na estrada da Ponte Boiadeira em Anastácio. O animal, tinha uma corda amarrada na perna. As causas da morte do animal ainda não foram confirmadas. O que se sabe até o momento é que o animal estava sendo arrastado por um veículo que vinha de Anastácio, a corda arrebentou o veículo fez o retorno e voltou para Anastácio. O Tamanduá é um símbolo da região pantaneira.

A Equipe do Jornal O Pantaneiro está em busca de mais informações sobre o caso. Até o momento do fechamento desta notícia a Policia Militar Ambiental ainda não tinha informações concretas sobre o fato.