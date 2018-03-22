Prefeitura empossa oito funcionárias da educação infantil

Foram empossados na manhã desta quinta-feira, em Anastácio, oito auxliares maternos convocados por meio do edital Edital 001/2018, publicado na Edição Nº 127 do Diário Municipal.

O prefeito municipal, Nildo Alves, e a secretária de educação Cimara Fernandes promoveram a chamada das novas servidoras para compor o corpo docente dos Centros Municipais de Educação Infantil.

