Prefeitura empossa oito funcionárias da educação infantil

Anastácio
Posse aconteceu nesta manhã, no gabinete do prefeito
Foram empossados na manhã desta quinta-feira, em Anastácio, oito auxliares maternos convocados por meio do edital Edital 001/2018, publicado na Edição Nº 127 do Diário Municipal.
O prefeito municipal, Nildo Alves, e a secretária de educação Cimara Fernandes promoveram a chamada das novas servidoras para compor o corpo docente dos Centros Municipais de Educação Infantil.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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