Blitz Educativa encerra ações comemorativas do mês da mulher

Encerrando as comemorações do mês da Mulher, a Prefeitura de Anastácio realiza na manhã de hoje (23) uma Blitz Educativa na Ponte Velha. A ação prioriza falar sobre o protagonismo da mulher, empoderamento e principalmente sobre a valorização da mulher no cenário em que se encontra atualmente. É uma ação conjunta entre Prefeitura, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Mirim e Corpo de Bombeiros.

Para a coordenadora do evento, Débora Machado Castro, este tipo de ação vem contribuir com as discussões sobre o tema e principalmente auxiliar na diminuição de violência contra a mulher. “Este trabalho educativo é extremamente importante para que a gente possa reduzir esses índices de violência contra a mulher”, pontuou a coordenadora.

Além das discussões sobre o protagonismo da mulher, foram distribuídas cartilhas sobre a saúde da mulher.