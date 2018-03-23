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Anastácio

Escola desenvolve projeto com crianças da educação infantil

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 23/03/2018 às 09:24

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Crianças da Escola Municipal Irmã Dulce, de Anastácio, iniciaram um projeto muito valioso em comemoração ao Dia Mundial da Água. De acordo com informações da professora Marcia Lima Ferreira Medeiros a iniciativa teve o intuito de estimular as crianças e principalmente desenvolver a transmissão do conhecimento que as crianças adquirem em sala de aula.

Apresentações de canto e dança são atividades onde as crianças divulgaram a importância da água, assim como a necessidade de economizar esse bem tão precioso. Ainda segundo a professora a ideia é fazer com que as crianças desenvolvam e participem dessas atividades em datas comemorativas relacionadas à sociedade de maneira geral.

A professora destacou ainda que os alunos que participam deste projeto tem aulas interativas, com vídeos e demonstrações que visam  conscientizar desde já as crianças sobre a importância, neste caso, da água.

A turma visitou a Caixa Econômica e a Secretaria de Educação, onde divulgou a importância da agua e ainda presenteou esses órgãos.

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