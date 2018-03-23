Escola desenvolve projeto com crianças da educação infantil

Anastácio
Crianças da Escola Municipal Irmã Dulce, de Anastácio, iniciaram um projeto muito valioso em comemoração ao Dia Mundial da Água. De acordo com informações da professora Marcia Lima Ferreira Medeiros a iniciativa teve o intuito de estimular as crianças e principalmente desenvolver a transmissão do conhecimento que as crianças adquirem em sala de aula.
Apresentações de canto e dança são atividades onde as crianças divulgaram a importância da água, assim como a necessidade de economizar esse bem tão precioso. Ainda segundo a professora a ideia é fazer com que as crianças desenvolvam e participem dessas atividades em datas comemorativas relacionadas à sociedade de maneira geral.
A professora destacou ainda que os alunos que participam deste projeto tem aulas interativas, com vídeos e demonstrações que visam conscientizar desde já as crianças sobre a importância, neste caso, da água.
A turma visitou a Caixa Econômica e a Secretaria de Educação, onde divulgou a importância da agua e ainda presenteou esses órgãos.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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