Mãe salva filha engasgada com ajuda de Bombeiros por telefone

No último dia 24 de março foi registrado um caso que chamou atenção em Anastácio. Uma criança, portadora de necessidades especiais, engasgou enquanto tomava leite e comia pão. A mãe estava alimentando a criança quando percebeu que a filha estava com as vias aéreas obstruídas. Imediatamente a mulher ligou para o Corpo de Bombeiros (193) e foi orientada a realizar os procedimentos e manobras necessários para a desobstrução.

A mãe relatou que fez a manobra de tapotagem, e ainda tentou desobstruir as vias aéreas da filha com o dedo. Tudo deu certo e a criança foi salva. A unidade de resgate chegou ao local e a criança já estava bem, mas mesmo estando aparentemente bem, foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana para avaliação médica.