Mãe salva filha engasgada com ajuda de Bombeiros por telefone

Anastácio
Mãe acredita que a filha engasgou com o alimento. A mulher realizou todos os procedimentos indicados pelo Bombeiro
No último dia 24 de março foi registrado um caso que chamou atenção em Anastácio. Uma criança, portadora de necessidades especiais, engasgou enquanto tomava leite e comia pão. A mãe estava alimentando a criança quando percebeu que a filha estava com as vias aéreas obstruídas. Imediatamente a mulher ligou para o Corpo de Bombeiros (193) e foi orientada a realizar os procedimentos e manobras necessários para a desobstrução.
A mãe relatou que fez a manobra de tapotagem, e ainda tentou desobstruir as vias aéreas da filha com o dedo. Tudo deu certo e a criança foi salva. A unidade de resgate chegou ao local e a criança já estava bem, mas mesmo estando aparentemente bem, foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana para avaliação médica.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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