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Anastácio

Mãe salva filha engasgada com ajuda de Bombeiros por telefone

Mãe acredita que a filha engasgou com o alimento. A mulher realizou todos os procedimentos indicados pelo Bombeiro

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 27/03/2018 às 10:01

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No último dia 24 de março foi registrado um caso que chamou atenção em Anastácio. Uma criança, portadora de necessidades especiais, engasgou enquanto tomava leite e comia pão. A mãe estava alimentando a criança quando percebeu que a filha estava com as vias aéreas obstruídas. Imediatamente a mulher ligou para o Corpo de Bombeiros (193) e foi orientada a realizar os procedimentos e manobras necessários para a desobstrução.

 A mãe relatou que fez a manobra de tapotagem, e ainda tentou desobstruir as vias aéreas da filha com o dedo. Tudo deu certo e a criança foi salva. A unidade de resgate chegou ao local e a criança já estava bem, mas mesmo estando aparentemente bem, foi encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

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