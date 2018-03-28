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Ameaça

Confusão no Cristo Rei acaba na delegacia de Anastácio

Crime foi registrado como 'ameaça' na noite da última terça-feira (27)

Schimene Duque Weber

Publicado em 28/03/2018 às 07:45

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Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio, na noite da última terça-feira (27), para relatar uma ameça feita por seu ex-marido, de 28 anos, e sua atual esposa, de idade não informada, no bairro Cristo Rei.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h de ontem, ela recebeu uma ligação do autor. Durante a chamada, ele passou a indagá-la sobre o fato da mesma tê-lo procurado em seu local de trabalho e pedido o seu holerite. Em seguida, a chamada foi interrompida e ela retornou, sendo, desta vez, atendida pela sua ex-sogra, que disse para a vítima "não perturbar" o seu filho.

Em ato contínuo, ela foi até a rua Projetada E para tomar satisfações. Chegando lá, ela foi recebida, novamente, pela mãe do autor. Instantes depois, o mesmo saiu da residência e questionou a mulher sobre as razões da visita, em tom claro de irritação. Em seguida, a atual esposa de seu ex também saiu da casa e ambas começaram a trocar ofensas pessoais.

Em determinado momento, a mulher disse para a vítima: "a hora que eu te encontrar na rua, vou te pegar". Com isso, ela virou as costas e saiu do local. Após o ocorrido, a vítima compareceu à DP para comunicar o caso, manifestando, também, o desejo de representar criminalmente contra a autora pela ameaça sofrida. 

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