Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 10:18

Buscar

Últimas notícias
X

Informe Publicitário

J.Jardim Veículos vende o primeiro Fiat Cronos em Anastácio

O carro, que foi lançado pela concessionária no dia 09 de março, possui o nome 'Cronos' em homenagem ao 'senhor do tempo', da mitologia grega

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/04/2018 às 07:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A concessionária J.Jardim Veículos, empresa presente na região há 27 anos, vendeu, ontem (03), o primeiro Fiat Cronos do município de Anastácio.

O comprador foi o taxista Antônio José Soares, que conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre o seu novo bem material. "Eu pesquisei vários outros carros de outras marcas, mas achei que esse foi o melhor e mais em conta. O veículo que eu comprei é o drive, de motorização 1.3, que ficou dentro das minhas condições", disse. 

Ele ainda explicou que utilizará o veículo para trabalho. "Como eu sou taxista, esse carro atenderá bem às minhas necessidades. Eu gosto de trabalhar com os carros da Fiat, primeiro porque a concessionária fica aqui no município, o que facilita o trabalho. É um carro muito mais cômodo", pontuou. 

O senhor Antônio também fez questão de elogiar as especificações técnicas do carro. "A tecnologia dele me chamou a atenção por ser muito superior aos outros, ainda que nesta média de preço", explicou.

A consultora de vendas Maria Eugênia, falou sobre a venda para o taxista. "Ele é um cliente nosso há muito tempo, já utilizou os nossos serviços outras vezes, por mais de 10 anos. Agora, é o terceiro carro que ele compra conosco, e o que chamou a atenção dele foi a comodidade, o espaço, a tecnologia e, principalmente, a economia que nós apresentamos a ele. Apesar de ser um carro 1.3, na cidade, ele faz de 10 a 11km e, na rodovia, até 14 km", enfatizou.

Ela também falou sobre o custo-benefício da compra. "Como ele é um taxista muito conhecido na região, os valores e a quilometragem compensam. De todas as vendas que a gente fez e já estudou com ele, esse foi o carro que mais ofereceu economia dentro do nosso mercado", alegou.

Cronos

Conforme informações divulgadas pela empresa, "Cronos" significa "senhor do tempo". O carro possui diversas especificações, como motorização 1.3 e 1.8; opções de câmbio, como manual, automático GRS e automático de 6 velocidades; comando de borboleta e piloto automático de série nos câmbios automáticos; central multimídia flutuante, com conectividade com aplicativos como WhatsApp, por comando de voz; câmera de ré e sensor de estacionamento; sistema start/stop, que desliga o carro em sinais para economia de combustível; direção elétrica, que oferece maior conforto nas manobras; e sensor de chuva e crepuscular. 

A J.Jardim, atuante também em Corumbá e Jardim, oferece taxas promocionais e prazo de até 60 meses, além de serviços de mecânica e funilaria multi-marcas, que atende todas as seguradoras e veículos. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo