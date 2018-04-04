J.Jardim Veículos vende o primeiro Fiat Cronos em Anastácio

A concessionária J.Jardim Veículos, empresa presente na região há 27 anos, vendeu, ontem (03), o primeiro Fiat Cronos do município de Anastácio.

O comprador foi o taxista Antônio José Soares, que conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre o seu novo bem material. "Eu pesquisei vários outros carros de outras marcas, mas achei que esse foi o melhor e mais em conta. O veículo que eu comprei é o drive, de motorização 1.3, que ficou dentro das minhas condições", disse.

Ele ainda explicou que utilizará o veículo para trabalho. "Como eu sou taxista, esse carro atenderá bem às minhas necessidades. Eu gosto de trabalhar com os carros da Fiat, primeiro porque a concessionária fica aqui no município, o que facilita o trabalho. É um carro muito mais cômodo", pontuou.

O senhor Antônio também fez questão de elogiar as especificações técnicas do carro. "A tecnologia dele me chamou a atenção por ser muito superior aos outros, ainda que nesta média de preço", explicou.

A consultora de vendas Maria Eugênia, falou sobre a venda para o taxista. "Ele é um cliente nosso há muito tempo, já utilizou os nossos serviços outras vezes, por mais de 10 anos. Agora, é o terceiro carro que ele compra conosco, e o que chamou a atenção dele foi a comodidade, o espaço, a tecnologia e, principalmente, a economia que nós apresentamos a ele. Apesar de ser um carro 1.3, na cidade, ele faz de 10 a 11km e, na rodovia, até 14 km", enfatizou.

Ela também falou sobre o custo-benefício da compra. "Como ele é um taxista muito conhecido na região, os valores e a quilometragem compensam. De todas as vendas que a gente fez e já estudou com ele, esse foi o carro que mais ofereceu economia dentro do nosso mercado", alegou.

Cronos

Conforme informações divulgadas pela empresa, "Cronos" significa "senhor do tempo". O carro possui diversas especificações, como motorização 1.3 e 1.8; opções de câmbio, como manual, automático GRS e automático de 6 velocidades; comando de borboleta e piloto automático de série nos câmbios automáticos; central multimídia flutuante, com conectividade com aplicativos como WhatsApp, por comando de voz; câmera de ré e sensor de estacionamento; sistema start/stop, que desliga o carro em sinais para economia de combustível; direção elétrica, que oferece maior conforto nas manobras; e sensor de chuva e crepuscular.

A J.Jardim, atuante também em Corumbá e Jardim, oferece taxas promocionais e prazo de até 60 meses, além de serviços de mecânica e funilaria multi-marcas, que atende todas as seguradoras e veículos.