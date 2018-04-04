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Anastácio

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas na BR-262

Caso aconteceu no final da tarde da última terça-feira (03)

Schimene Duque Weber

Publicado em 04/04/2018 às 07:47

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No final da tarde da última terça-feira (03), uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante no KM 480 da BR-262, em Anastácio, por tráfico de drogas.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da marca Mercedes-Benz, modelo Mpolo Paradiso, que realizava o transporte de passageiros entre a linha Corumbá - Campo Grande, com horário de saída da cidade às 13h, para fiscalização de rotina.

Na poltrona 31, estava a autora do crime. Em entrevista, a passageira demonstrou nervosismo e apresentou informações inconsistentes e contraditórias acerca da viagem, o que chamou a atenção das autoridades policiais. Diante da suspeita, a mesma foi encaminhada ao prédio da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde passou por revista pessoal feita por uma cabo da PM ROTAI do município.

Durante a revista, foi encontrado junto ao corpo da autora, quatro tabletes contendo entorpecente, totalizando 1.160g de cocaína e 200g de pasta-base. Questionada sobre a droga, a passageira informou que pegou em Corumbá e faria a entrega da mesma em Campo Grande. Ela ainda alegou ser usuária de droga e explicou que aceitou o serviço para pagamento de sua dívida de R$1.000,00, acumulada e cobrada pelo homem que receberia os tabletes.

A autora também disse que recebeu uma quantia em dinheiro para levar o entorpecente.

Diante dos fatos, ela foi encaminhada juntamente com seus pertences pessoais e toda a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, para adoção das providências legais. 

 

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