Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas na BR-262

Anastácio
Caso aconteceu no final da tarde da última terça-feira (03)
No final da tarde da última terça-feira (03), uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante no KM 480 da BR-262, em Anastácio, por tráfico de drogas.
Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da marca Mercedes-Benz, modelo Mpolo Paradiso, que realizava o transporte de passageiros entre a linha Corumbá - Campo Grande, com horário de saída da cidade às 13h, para fiscalização de rotina.
Na poltrona 31, estava a autora do crime. Em entrevista, a passageira demonstrou nervosismo e apresentou informações inconsistentes e contraditórias acerca da viagem, o que chamou a atenção das autoridades policiais. Diante da suspeita, a mesma foi encaminhada ao prédio da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde passou por revista pessoal feita por uma cabo da PM ROTAI do município.
Durante a revista, foi encontrado junto ao corpo da autora, quatro tabletes contendo entorpecente, totalizando 1.160g de cocaína e 200g de pasta-base. Questionada sobre a droga, a passageira informou que pegou em Corumbá e faria a entrega da mesma em Campo Grande. Ela ainda alegou ser usuária de droga e explicou que aceitou o serviço para pagamento de sua dívida de R$1.000,00, acumulada e cobrada pelo homem que receberia os tabletes.
A autora também disse que recebeu uma quantia em dinheiro para levar o entorpecente.
Diante dos fatos, ela foi encaminhada juntamente com seus pertences pessoais e toda a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio, para adoção das providências legais.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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