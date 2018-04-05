Após denúncia de populares, suspeitos são apreendidos com drogas na Vila Assoi

A Polícia Militar de Anastácio apreendeu, no fim da noite da última quarta-feira (04), dois homens, de 27 e 25 anos, por porte de drogas, na Rua Índio Neco, na Vila Assoi.

Conforme o boletim de ocorrência, os oficiais realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordados por duas pessoas que, na oportunidade, informaram que 'dois hippies' teriam lhes oferecido drogas nas imediações do bairro.

De posse das características e informações sobre os suspeitos, os policiais intensificaram o patrulhamento e, cerca de 10 minutos após o início das buscas, visualizaram os dois caminhando juntos, carregando apetrechos artesanais para venda, como brincos, anéis e colares. Ambos foram parados e, durante revista pessoal, foram encontradas cinco trouxinhas de pasta base de cocaína e uma trouxinha de maconha, além de R$92,00.

Já na Delegacia de Polícia do município, os entorpecentes foram pesados, resultando em 4g de maconha e 1g de pasta base. Os autores foram ouvidos para as providências cabíveis e o crime foi registrado como "portar drogas, para consumo pessoal".