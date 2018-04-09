Obra no Estádio Rosaldo Paim é alvo de ataque no fim de semana

Ladrões arrombaram obra no Estádio Rosaldo Paim, em Anastácio, e furtaram ferramentas dos trabalhadores. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido entre o início da noite de sexta-feira, quando o local foi fechado, e a madrugada desta segunda-feira.

Ao chegar pela manhã para dar início a mais uma semana de trabalho, um dos responsáveis notou que o cadeado do contêiner onde estavam os equipamentos havia sido arrombado. Os autores levaram uma makita, furadeira e martelo. O caso é investigado.

