Obra no Estádio Rosaldo Paim é alvo de ataque no fim de semana

Anastácio
As ferramentas dos pedreiros foram furtadas do local
Ladrões arrombaram obra no Estádio Rosaldo Paim, em Anastácio, e furtaram ferramentas dos trabalhadores. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido entre o início da noite de sexta-feira, quando o local foi fechado, e a madrugada desta segunda-feira.
Ao chegar pela manhã para dar início a mais uma semana de trabalho, um dos responsáveis notou que o cadeado do contêiner onde estavam os equipamentos havia sido arrombado. Os autores levaram uma makita, furadeira e martelo. O caso é investigado.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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