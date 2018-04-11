Idosos embriagados causam confusão na Vila Assoi

Dois idosos, de 69 e 62 anos, foram detidos pela Polícia Militar, no fim da manhã da última terça-feira (10), por estarem causando confusão na rua Índio Neco, localizada na Vila Assoi.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por populares que denunciaram desordem na via pública. Ao chegar no local, a guarnição encontrou os dois autores em visível estado de embriaguez e discutindo com ânimos exaltados. Eles apresentavam forte odor etílico e não falavam palavras conexas.

Por não haver acordo entre as partes, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Anastácio e entregues ao agente de plantão, sem lesão corporal, para as providências cabíveis.