Homem nu entra em igreja, inicia tumulto e mobiliza ação policial na Av. da Integração

Na noite da última quarta-feira (11), por volta de 20h, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Igreja Universal, localizada na Av. da Integração, pois havia um homem nu adentrando o espaço religioso enquanto gritava que "Jesus está voltando". Em ato contínuo, o autor saiu correndo na rua, provocando desordem em um mercado na região.

Com a chegada da viatura, o homem, identificado como T. U. dos R., de 32 anos, teria corrido até as proximidades da entrada do areeiro. Após os policiais darem voz de prisão ao mesmo, ele se virou totalmente nu e abaixou, pegando barro e pedras no chão, no intuito de atingir os oficiais. Mesmo com pedidos constantes para que os ânimos se acalmassem, o homem continuava gritando e se debatendo, o que motivou o uso progressivo de força para que o mesmo cessasse as agressões. No local, ele foi contido e algemado.

A guarnição policial encaminhou o autor até o PS de Aquidauana, onde foi medicado e devidamente atendido pelo médico plantonista. Após a rápida passagem no hospital, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia de Anastácio para os procedimentos cabíveis, uma vez que estava "fora de controle", com possível utilização de entorpecente.

O caso segue sendo investigado.