Por conta própria, vereador ajusta pregos e resolve problema de ponte

Com problemas estruturais, a ponte velha segue dando dores de cabeça para moradores de Aquidauana e Anastácio. Nesta semana, pregos soltos se tornaram problema, pois ofereciam risco de acidente e furavam pneus de veículos. Hoje, o vereador Dinho Vital, de Anastácio, decidiu resolver a situação por conta própria, ao menos por enquanto, depois de receber enxurrada de reclamações, já que a administração do município não tomava nenhuma atitude.

Segundo o parlamentar, as mensagens chegaram principalmente pelas redes sociais. "Encheram meu Facebook e me marcaram em um monte de postagens. Teve gente que estourou pneu, outros estouraram a roda, e aí tive que ir lá, porque as madeiras soltaram e os pregos começaram a sair. Alguns eu arranquei, outros amassei e consegui de bater de volta alguns", explicou Dinho.

Leitor do O Pantaneiro, Bruno Areco teve prejuízo de R$ 720 com dois pneus estourados. Indignado, ele fez reclamação por meio das redes sociais: "Falta de manutenção na ponte velha causa prejuízo para nós, a população que precisa ir e vir trabalhar. Olha aí, R$ 720 dos dois pneus, tirando o transtorno às 13h40 da tarde. Então parceiro, quer um conselho, não passe mais nessa ponte. Alguns ,meses atrás já tinha perdido um pneu lá e agora foi mais dois de uma vez só".

Aguinaldo Estadulho, secretário municipal de obras de Anastácio, disse que uma equipe já havia se deslocado para resolver o problema.

Colaborou Luiz Guido Jr.

