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Anastácio

Almoço beneficente vai ajudar jovem a comprar cadeira de rodas elétrica; participe

Joalmir Aparecido Paes de Araújo busca ser cada vez mais independente

Renan Nucci

Publicado em 13/04/2018 às 15:47

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Acontece neste domingo na Chácara Cintra, em Anastácio, almoço dançante beneficente em prol do jovem Joalmir Aparecido Paes de Araújo, de 22 anos. O objetivo é arrecadar fundos para que ele consiga realizar o sonho de ter uma cadeira de rodas elétrica. Com dificuldade de mobilidade, ele enfrente desafios diários, principalmente quando precisa sair de casa, já que não há projetos consolidados de acessibilidade no município.

O evento tem início às 11 horas e será servido arroz, vinagrete, mandioca, farofa e churrasco - cada um deve levar pratos e talheres. O valor é de R$ 20 por pessoa, mas crianças até sete anos não pagam. A chácara está localizada na Rua Pedroso Alaguês, no cruzamento com a Rua Acôgo. Interessados em participar podem adquirir os ingressos por meio do telefone: (67) 99651 - 9014.

À reportagem, Joalmir disse que, agora que concluiu o ensino médio, busca novas oportunidades e quer ser mais independente. "Não quero precisar de ninguém pra sair de casa", explicou. A mãe, Celina Romano Afonso Paes de Araújo, 60, disse que o filho nasceu prematuro, aos seis meses, motivo pelo qual sofreu complicações nas articulações dos joelhos e quadril. "Espero que os amigos se reúnam domingo e prestigiem o almoço", disse ela.

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