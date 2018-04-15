PRF prende condutor de Mercedes-Benz por direção perigosa na BR-262

Trânsito
Ele trafegava no sentido Anastácio/Corumbá quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal
Um homem de 36 anos foi detido em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último sábado (14), por dirigir embriagado e, assim, colocar em risco a vida de terceiros na BR-262, sentido Anastácio/Corumbá.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipeda PRF foi acionada por usuários da via, que verificaram a situação alterada do condutor de um veículo Mercedes-Benz de cor azul. Segundo a denúncia, o mesmo estaria ziguezagueando pela via.
Ao chegarem no local e fazem a abordagem, o autor foi submetido ao teste de alcoolemia e constatada a quantidade de 0,99mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor muito acima do permitido.
O condutor recebeu voz de prisão e, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio para as providências cabíveis no caso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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