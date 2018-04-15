PRF prende condutor de Mercedes-Benz por direção perigosa na BR-262

Um homem de 36 anos foi detido em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último sábado (14), por dirigir embriagado e, assim, colocar em risco a vida de terceiros na BR-262, sentido Anastácio/Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipeda PRF foi acionada por usuários da via, que verificaram a situação alterada do condutor de um veículo Mercedes-Benz de cor azul. Segundo a denúncia, o mesmo estaria ziguezagueando pela via.

Ao chegarem no local e fazem a abordagem, o autor foi submetido ao teste de alcoolemia e constatada a quantidade de 0,99mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor muito acima do permitido.

O condutor recebeu voz de prisão e, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio para as providências cabíveis no caso.