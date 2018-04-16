Depois de denúncia, prefeitura manda máquinas para via em situação precária nos Altos da cidade

Após denúncia publicado no jornal O Pantaneiro, na sexta-feira passada, a prefeitura de Anastácio enviou máquinas à Avenida Romalino Alves de Albres, na região dos Altos da Cidade, e regularizou a situação.

Conforme reclamações de moradores, a via estava intransitável com vários buracos que ofereciam risco de acidente e comprometiam serviços, como por exemplo, a coleta de lixo. A iluminação também foi alvo de protestos.

Quando chovia, a avenida se tornava atoleiro repleta de poças que se transformavam em armadilhas. O que era areião, virava lamaçal. Em uma das fotos enviadas à redação, era possível ver uma cobra dentro de um dos buracos.

Ainda na sexta-feira, procurado pela reportagem, o secretário de Obras de Anastácio, Agnaldo Estadulho, informou que os operários estavam em outro serviço e que, assim que possível, se deslocariam para os Altos da Cidade.

No sábado, o maquinário passou pela região e nivelou a via, amenizando os problemas com buracos. O próximo passo é avaliar a questão da iluminação e coleta.

