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Anastácio

Depois de denúncia, prefeitura manda máquinas para via em situação precária nos Altos da cidade

Quando chovia, avenida se tornava atoleiro repleta de poças que se transformavam em armadilhas

Renan Nucci

Publicado em 16/04/2018 às 14:12

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Após denúncia publicado no jornal O Pantaneiro, na sexta-feira passada, a prefeitura de Anastácio enviou máquinas à Avenida Romalino Alves de Albres, na região dos Altos da Cidade, e regularizou a situação. 

Conforme reclamações de moradores, a via estava intransitável com vários buracos que ofereciam risco de acidente e comprometiam serviços, como por exemplo, a coleta de lixo. A iluminação também foi alvo de protestos.

Quando chovia, a avenida se tornava atoleiro repleta de poças que se transformavam em armadilhas. O que era areião, virava lamaçal. Em uma das fotos enviadas à redação, era possível ver uma cobra dentro de um dos buracos. 

Ainda na sexta-feira, procurado pela reportagem, o secretário de Obras de Anastácio, Agnaldo Estadulho, informou que os operários estavam em outro serviço e que, assim que possível, se deslocariam para os Altos da Cidade.

No sábado, o maquinário passou pela região e nivelou a via, amenizando os problemas com buracos. O próximo passo é avaliar a questão da iluminação e coleta.
 

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