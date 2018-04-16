Idoso ameaça atentar contra vida de companheira e filhas no Centro de Anastácio

Policial
Caso aconteceu no último domingo (15)
Um idoso de 75 anos foi denunciado por sua companheira, de 55 anos, por ameaça e violência doméstica no Centro de Anastácio.
Ela procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar o boletim de ocorrência, uma vez que o autor, de quem é companheira há 3 anos, estava muito agressivo, dizendo que iria matar a vítima, bem como suas filhas, ameaçando e agindo de forma cada vez mais explosiva.
Diante das autoridades policiais, a vítima solicitou uma medida protetiva contra o autor, mas informou não desejar processá-lo criminalmente, uma vez que só deseja obter a separação.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS