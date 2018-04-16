Idoso ameaça atentar contra vida de companheira e filhas no Centro de Anastácio

Um idoso de 75 anos foi denunciado por sua companheira, de 55 anos, por ameaça e violência doméstica no Centro de Anastácio.

Ela procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar o boletim de ocorrência, uma vez que o autor, de quem é companheira há 3 anos, estava muito agressivo, dizendo que iria matar a vítima, bem como suas filhas, ameaçando e agindo de forma cada vez mais explosiva.

Diante das autoridades policiais, a vítima solicitou uma medida protetiva contra o autor, mas informou não desejar processá-lo criminalmente, uma vez que só deseja obter a separação.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.