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Após queda de carga de refrigerantes, bebidas são saqueadas na Av. Manoel Murtinho

Caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (16)

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/04/2018 às 08:19

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Na tarde da última segunda-feira (16), na Av. Manoel Murtinho, refrigerantes que eram transportados pela empresa Rotele foram saqueados logo após a queda da carga das bebidas, que tinham como destino o município de Aquidauana e eram levadas por um caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista conduzia um veículo Scania/R123 420, de cor azul, juntamente com a carreta reboque, carregados com inúmeros fardos de bebidas em geral, trazidos de Campo Grande e que deveriam ser entregues na filial da Rotele, em Aquidauana. 

Em determinado momento, o motorista entrou com o veículo pelo trevo de Anastácio e, ao aproximar-se da Igreja Comunidade da VItória, notou pelo retrovisor que parte de um pallet de refrigerante pet de 2 litros caía da carreta. Imediatamente, o motorista parou o veículo, desceu e contou 80 fardos com 6 garrafas cada, espalhados na via urbana. Ato contínuo, o homem entrou em contato com a gerente da empresa em Aquidauana, informando o ocorrido. Após desligar o telefone, precisou entrar em contato novamente, explicando que diversas pessoas já estavam saqueando as bebidas.

Conforme depoimento do motorista, inúmeros populares, usando carrinhos de mão, além de pedestres, motociclistas e condutores de veículos, paravam e furtavam as garrafas que estavam caindo no chão. O comunicante tentou estabelecer um diálogo, explicando que as bebidas não deveriam ser levadas do local, mas não obteve sucesso e foi ignorado pelos "saqueadores".

Após alguns minutos, a Polícia Militar foi até o local, mas os oficiais não encontraram mais nenhuma bebida, tampouco os autores dos furtos. 

O motorista, que registrou pela câmera do celular o prejuízo sofrido, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município para comunicar o ocorrido e registrar a ocorrência, para que as devidas providências sejam tomadas. 

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