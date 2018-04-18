Casa incendiada é de funcionária de fazenda que passava a semana fora

Anastácio
Vítima perdeu tudo, entre móveis, roupas e documentos
Moradora da residência destruída por incêndio durante a madrugada desta quarta-feira, no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, procurou a Polícia Civil do município para registrar boletim de ocorrência. A mulher, mãe de dois filhos de cinco e sete anos, alegou às autoridades que é funcionária de uma fazenda da viagem e que viaja a trabalho ao longo da semana. Ela foi informada pela mãe sobre o caso nesta manhã.
A vítima explicou que a casa ficou completamente destruída. O telhado caiu e todos os pertences foram queimados, como berço, duas camas, sofá, guarda-roupas, TV de 32 polegadas, roupas dela e dos filhos, receptor de TV, parabólica, DVD e máquina de lavar roupa, além de outros objetos, incluindo documentos da casa, cartões do SUS, e CPF e RG dos três moradores. Ainda não há suspeita sobre a origem do fogo.
Outra história
As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. No local hoje de manhã, vizinhos que não quiseram se identificar, alegaram à reportagem do jornal O Pantaneiro que a pessoa que morava no imóvel abandonou o local há cerca de uma semana, tomando rumo ignorado, uma vez que a residência já havia sido alvo de apedrejamento entre o mês passado e o início deste, por motivos até então desconhecidos pelos populares.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
Capacitação
Formação abordou prevenção do suicídio, escuta e acolhimento durante atendimento às famílias; agentes atuam diretamente nos territórios por meio das visitas domiciliares
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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