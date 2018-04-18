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Anastácio

Casa incendiada é de funcionária de fazenda que passava a semana fora

Vítima perdeu tudo, entre móveis, roupas e documentos

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2018 às 14:47

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Moradora da residência destruída por incêndio durante a madrugada desta quarta-feira, no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio, procurou a Polícia Civil do município para registrar boletim de ocorrência. A mulher, mãe de dois filhos de cinco e sete anos, alegou às autoridades que é funcionária de uma fazenda da viagem e que viaja a trabalho ao longo da semana. Ela foi informada pela mãe sobre o caso nesta manhã.

A vítima explicou que a casa ficou completamente destruída. O telhado caiu e todos os pertences foram queimados, como berço, duas camas, sofá, guarda-roupas, TV de 32 polegadas, roupas dela e dos filhos, receptor de TV, parabólica, DVD e máquina de lavar roupa, além de outros objetos, incluindo documentos da casa, cartões do SUS, e CPF e RG dos três moradores. Ainda não há suspeita sobre a origem do fogo.

Outra história

As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros. No local hoje de manhã,  vizinhos que não quiseram se identificar, alegaram à reportagem do jornal O Pantaneiro que a pessoa que morava no imóvel abandonou o local há cerca de uma semana, tomando rumo ignorado, uma vez que a residência já havia sido alvo de apedrejamento entre o mês passado e o início deste, por motivos até então desconhecidos pelos populares. 
 

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