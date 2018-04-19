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19 de abril

Contra preconceito, indígenas da região têm pouco o que comemorar neste dia

Data é oportunidade de reivindicar melhorias para os povos indígenas

Renan Nucci

Publicado em 19/04/2018 às 14:10

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Repletos de cultura e força, mas alvos de preconceito e carentes do básico como saúde de qualidade e um pedação de chão para viver, indígenas da região têm pouco o que comemorar nesta quinta-feira, 19 de abril, Dia do Índio.

Segundo a professora Marinês Rodrigues Campos, terena moradora na aldeia Aldeinha, em Anastácio, o dia representa 518 anos de luta contra o preconceito e contra a divisão territorial, entre outras frentes. "É o dia da nossa luta pelo protagonismo de nossas mulheres, homens e crianças", disse.

Para ela, a data é oportunidade de reivindicar melhorias para os povos indígenas e resgatar tudo o que foi perdido ao longo dos anos de abuso. "Protestamos pela demarcação de terras, contra os desmatamento em nossas áreas, contra a desigualdade e por mais respeito junto à sociedade, além do suicídio", disse.

Apesar do caráter de resistência diante de um mundo de adversidades, os indígenas vêm realizando atividades ao longo da semana, como forma de demonstrar sua cultura e reforçar a identidade dos povos. Ontem ocorreu concurso de beleza terena e hoje as atividades seguem na Aldeinha com várias atrações.

Às 19 horas acontece festa oficial dos povos indígenas com a presença de autoridades locais e do governador Reinaldo Azambuja, seguida de apresentações culturais com a dança dos homens "Kipaê" e das mulheres "Seputrema". Encerra a festa show com o grupo Uirapuru.

No sábado e domingo acontece torneio de futebol em homenagem ao líder Eli Nimbú. Segundo Milton da Silva Campos, organizador, estão inscritas dez equipes de aldeias da região. Os times se enfrentam em caráter eliminatório e os vencedores serão premiados com troféus e caixas de cerveja.
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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