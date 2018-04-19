Homem invade quintal de casa no Cristo Rei e golpeia cadela com facão

Um caso de maus-tratos a uma cadela chamou a atenção e chocou a população do bairro Cristo Rei, em Anastácio, na madrugada da última quarta-feira (18).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela proprietária do animal, ela estava em sua residência, na Projetada C, quando ouviu sua cadela latir de forma estranha e notou barulhos em seu quintal. Em ato contínuo, ela abriu a porta e viu um homem que mora no mesmo bairro no local, portando um machete (facão).

O autor do ato de crueldade teria, então, desferindo dois golpes contra o animal, ferindo-o nas costas e na cabeça e fugindo do local após praticar o crime.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso, em busca de identificar e deter o homem.