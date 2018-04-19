Moreira soma quase três décadas cortando cabelos no centro de Anastácio

Quem passa pela Rua 27 de Julho, no Centro de Anastácio, provavelmente já deve ter ouvido a cantoria no salão de cabeleireiro de Antero Moreira da Silva, de 64 anos. Seo Moreira, como prefere ser chamado, está há quase 30 anos prestando serviços no município. O movimento de hoje já não é o mesmo de outrora, mas a empolgação com os amigos de viola se mantém firme. "Tem dia que não tem nem espaço para clientes aqui", brinca.

Ele é natural do Pernambuco e veio para Mato Grosso do Sul nos anos 60, junto com familiares em um comboio de nordestinos imigrantes. "Crescemos trabalhando em chácara. Comecei mexendo com trator, esteira, até que fiz um curso de barbeiro na época e comecei a trabalhar com meu salão", disse.

Junto com a freguesia, fez vários amigos e passou a compartilhar sua paixão pela música. "Hoje dependendo do tipo de música, ou vou de violão ou de viola. Gosto mais da viola pra tocar sertanejo raiz, como Tião Carreiro e Pardinho. Já na igreja, quando toco, tem quer ser violão, porque é o instrumento mais apropriado", disse ele que se reúne com os amigos no salão quase todo dia. "Os companheiros estão sempre por aqui".





Com o passar do tempo, apesar das amizades fortalecidas, o número de clientes caiu em 28 anos de profissão, mas Moreira segue confiante. "Antes eu fazia 25, 30 clientes no dia. Hoje é 8, 10, não mais do que isso. Mas o importante é que está dando para livrar as contas e ter o que comer", disse.



Colaborou Luiz Guido Jr.