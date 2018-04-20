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PM desmonta esquema de tráfico de drogas no Centro de Anastácio

Esquema foi descoberto após denúncia de movimentação suspeita

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/04/2018 às 07:54

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A Polícia Militar de Anastácio desmontou, na tarde da última quinta-feira (19), um esquema de tráfico de drogas que ocorria no Centro do município, precisamente na rua João Leite Ribeiro, em uma kitnet. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição prestou apoio à Agência Local de Inteligência (ALI) e ao Núcleo de Investigação da Polícia Civil, pois ambos estavam monitorando a residência de um homem que, anteriormente, havia sido preso por tráfico de drogas, uma vez que os oficiais receberam a informação de que terceiros estariam guardando entorpecentes no interior do imóvel. 

Quando chegaram ao local, a residência estava com a porta aberta e a chave na fechadura. Os policiais solicitaram que dois vizinhos da kitnet acompanhassem a busca e, lá, foi encontrada uma sacola atrás do vaso sanitário, contendo quatro sacos de cocaína em pó (86 gramas), além de dois sacos transparentes contendo duas pedras de pasta base de cocaína (85 gramas).

A droga foi entregue na Delegacia de Polícia do município para as providências cabíveis.

 

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