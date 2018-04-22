Jovem é assaltada por motociclista no Centro de Anastácio

Uma jovem de 18 anos foi assaltada no fim da tarde do último sábado, por volta de 18h15, no Centro de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, no horário citado anteriormente, transitava pela rua João Leite Ribeiro, quando foi atender o celular que estava tocando. No mesmo momento, ela percebeu que uma moto parou do seu lado. O condutor, ainda não identificado pelos policiais envolvidos na investigação, agarrou sua mão e roubou o seu aparelho de forma violenta, fazendo ainda com que a vítima caísse na rua.

Ela reconheceu o autor como sendo um rapaz que trabalha em uma determinada rede de supermercado do município, pois a mesma sempre o vê empacotando compras na quarta-feira.

Durante o ato criminoso, o homem estava em uma motocicleta vermelha, com capacete preto e vestindo camiseta azul e branca, além de uma bermuda. Ele teria as características de um homem branco, compleição física forte e olhos azuis.

A Polícia Civil do município deve conduzir as investigações do caso.