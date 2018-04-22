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Jovem é assaltada por motociclista no Centro de Anastácio

Caso aconteceu por volta de 18h15 do último sábado (21)

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/04/2018 às 08:00

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Uma jovem de 18 anos foi assaltada no fim da tarde do último sábado, por volta de 18h15, no Centro de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, no horário citado anteriormente, transitava pela rua João Leite Ribeiro, quando foi atender o celular que estava tocando. No mesmo momento, ela percebeu que uma moto parou do seu lado. O condutor, ainda não identificado pelos policiais envolvidos na investigação, agarrou sua mão e roubou o seu aparelho de forma violenta, fazendo ainda com que a vítima caísse na rua.

Ela reconheceu o autor como sendo um rapaz que trabalha em uma determinada rede de supermercado do município, pois a mesma sempre o vê empacotando compras na quarta-feira. 

Durante o ato criminoso, o homem estava em uma motocicleta vermelha, com capacete preto e vestindo camiseta azul e branca, além de uma bermuda. Ele teria as características de um homem branco, compleição física forte e olhos azuis. 

A Polícia Civil do município deve conduzir as investigações do caso. 

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