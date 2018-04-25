Após separação, mulher agride homem e faz ameaça de morte

Anastácio
Caso aconteceu na Rua Coronel Ponce, em Anastácio
Um desentendimento ocorrido na tarde de ontem (24), na R. Coronel Ponce, em Anastácio, acabou parando na Delegacia de Polícia do município.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 36 anos, teria convivido com a autora, de 22 anos, por um período de seis anos, com três filhos em comum. Separados há aproximadamente um mês, a mulher parece não ter aceitado a situação e, então, causou a confusão.
Diz o registro que o homem estava em casa, juntamente com sua mãe e seu advogado, quando foram surpreendidos pela autora e seu pai. Ela, sem demais conversas, invadiu a residência e, totalmente alterada, ameaçou a vítima, dizendo "você não vai viver com outra pessoa! Se não, eu mato você". A mulher ainda teria agredido o homem com tapas, chutes e uma mordida no antebraço esquerdo, causando leve hematoma, além de arranhá-lo com as unhas.
Em determinado momento, o pai da autora adentrou o local com o intuito de segurá-la e, quando ambos perceberam que o advogado estaria ligando para a Polícia Militar, fugiram do local, tomando rumo ignorado.
Após a confusão, o homem procurou a DP para o registro da ocorrência.
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