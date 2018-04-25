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Anastácio

Após separação, mulher agride homem e faz ameaça de morte

Caso aconteceu na Rua Coronel Ponce, em Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/04/2018 às 07:40

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Um desentendimento ocorrido na tarde de ontem (24), na R. Coronel Ponce, em Anastácio, acabou parando na Delegacia de Polícia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 36 anos, teria convivido com a autora, de 22 anos, por um período de seis anos, com três filhos em comum. Separados há aproximadamente um mês, a mulher parece não ter aceitado a situação e, então, causou a confusão.

Diz o registro que o homem estava em casa, juntamente com sua mãe e seu advogado, quando foram surpreendidos pela autora e seu pai. Ela, sem demais conversas, invadiu a residência e, totalmente alterada, ameaçou a vítima, dizendo "você não vai viver com outra pessoa! Se não, eu mato você". A mulher ainda teria agredido o homem com tapas, chutes e uma mordida no antebraço esquerdo, causando leve hematoma, além de arranhá-lo com as unhas.

Em determinado momento, o pai da autora adentrou o local com o intuito de segurá-la e, quando ambos perceberam que o advogado estaria ligando para a Polícia Militar, fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Após a confusão, o homem procurou a DP para o registro da ocorrência. 

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