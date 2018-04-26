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Confusão

Após desentendimento por conta de imóvel, homem ameaça atentar contra a vida de ex-mulher

Fato ocorreu na Rua João Leite Ribeiro, no Centro de Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 26/04/2018 às 08:00

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Uma mulher de 51 anos procurou a Delegacia de Polícia de Anastácio para fazer uma denúncia contra o seu ex-marido, de 55 anos, após o mesmo ter ameaçado atentar contra a sua vida por conta de um desentendimento ocorrido por um imóvel que dividiram por 25 anos, quando ainda eram casados. 

De acordo com o boletim de ocorrência, ambos estão separados há 9 anos e, na ação de divórcio, foi determinado pelo juiz que a residência em questão, localizada na Rua João Leite Ribeiro, no Centro de Anastácio, fosse vendida para a divisão de bens. No primeiro momento, relatava a vítima, o autor teria concordado com os termos, mas posteriormente, após outro divórcio, ele teria voltado a morar no imóvel, sob a condição de pagar um aluguel no valor de R$ 250,00 para a vítima.

No final da tarde de ontem (25), porém, o homem teria ido até a residência pagar o aluguel e a mulher pediu para que o mesmo pagasse um valor maior, já que ela paga um aluguel no valor de R$ 350,00 em outro imóvel, ou então que ele saísse do local para que ela pudesse voltar a morar lá, sob a condição de também pagar a ele uma taxa de R$ 250,00.

Diante dos fatos, o homem disse que não sairia da casa, porque "é dele e ninguém vai morar lá". Ele ainda disse, em situação alterada, que se ela fosse para o imóvel, o mesmo iria matá-la.

Assim sendo, ela saiu do local e procurou a Delegacia de Polícia do município para registrar uma denúncia, uma vez que teme que o autor cumpra suas ameaças.

O caso segue sob investigação.

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