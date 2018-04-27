Menor pede dinheiro para roupas, compra arma e é detido com droga

Adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no centro de Anastácio, depois de ser flagrado com maconha em sua mochila. Na casa dele os policiais encontraram uma espingarda calibre 32 e um pé de maconha.

Conforme relatado, durante policiamento na Praça das Nações, os militares abordaram o menor e, ao verificarem a mochila dele, encontraram porções de maconha. Em seguida, a equipe foi até à residência do rapaz.

Lá, a mãe dele disse que dias atrás o filho havia pedido dinheiro para comprar roupas, mas ao invés disso, comprar uma espingarda. Além da arma, também foi apreendido no local um pé de maconha cultivado em um vaso para flores. Diante dos flagrantes, o rapaz e os materiais foram levados para a delegacia.



