PMA prende homem em Anastácio pelo crime de pesca predatória

A Polícia Militar Ambiental (PMA) do Taquarussu prendeu ontem, na BR-262, em Anastácio, homem de 66 anos por crime ambiental. O campo-grandense foi flagrado em uma caminhonete S-10 transportando 28 quilos de pescado fora da medida, o que configura pesca predatória.

Havia, por exemplo, dois exemplares de pescado da espécie pintado com 30 e 31 centímetros, quando a medida permitida de captura é de 85 centímetros para a espécie. O pescado e o veículo foram apreendidos. O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

Ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.840,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.