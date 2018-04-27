Trabalhador fica com perna soterrada durante abertura de valeta

Operário de 26 anos passou por verdadeiro susto no início da tarde desta sexta-feira, em Anastácio. Enquanto abria valeta para instalação da rede de esgoto, um banco de terra desmoronou e deixou a perna do rapaz soterrada.

Colegas acionaram o Corpo de Bombeiros que, com ajuda dos demais operários, conseguiram remover a terra e liberar a vítima. O rapaz se recusou a ir ao hospital porque estava se sentindo bem, e permaneceu no local.

Colaborou Luiz Guido Jr.



