Van da Fundação Bradesco se envolve em acidente com carreta na BR-262, em Miranda

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Veículo transportava 10 estudantes e o motorista, que foram encaminhados para hospital do município
Crédito do vídeo: Da Redação
Van que transportava 10 estudantes da Fundação Bradesco se envolveu em acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira, na BR-262, em Miranda, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme apurado, o veículo colidiu contra uma carreta, deixando o motorista ferido e as crianças com escoriações.
A colisão ocorreu no trevo localizado na altura do quilômetro 604. A carreta atingiu a lateral esquerda da van, fazendo com o veículo tombasse sobre o canteiro, deixando os ocupantes bastante assustados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região.
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