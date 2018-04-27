Van da Fundação Bradesco se envolve em acidente com carreta na BR-262, em Miranda

Van que transportava 10 estudantes da Fundação Bradesco se envolveu em acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira, na BR-262, em Miranda, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme apurado, o veículo colidiu contra uma carreta, deixando o motorista ferido e as crianças com escoriações.

A colisão ocorreu no trevo localizado na altura do quilômetro 604. A carreta atingiu a lateral esquerda da van, fazendo com o veículo tombasse sobre o canteiro, deixando os ocupantes bastante assustados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região.