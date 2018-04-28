Desconhecido pega mulher pela cintura, a chama de gostosa e é denunciado

Mulher de 34 anos procurou a Polícia Civil de Anastácio na tarde de ontem, para registar boletim de ocorrência por assédio. Os fatos ocorreram no início da manhã, enquanto a vítima seguia de bicicleta para o centro da cidade, pela Rua do Cemitério.

Conforme relatado, um homem que seguia no mesmo sentido se aproximou dela, a apertou pela cintura sem autorização e passou a chamá-la de "gostosa" repetidamente.

Assustada, a vítima gritou e espantou o desconhecido. Ela passou características do homem à polícia e, caso ele seja identificado, vai responder pelo crime de importunação ofensiva ao pudor.

