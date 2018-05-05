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Prevenção

Consultório de Anastácio realiza vacinação contra vírus influenza

A vacinação está sendo realizada na Av. Manoel Murtinho, no Centro de Anastácio

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/05/2018 às 09:40

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Com o surto da gripe do vírus Influenza ocorrendo no País e já com vários casos de morte confirmados, o consultório da Dra. Vânia Sales, em parceria com o CEMED, está administrando a vacina contra H1N1 e H3N2 neste sábado (05), até as 18h.

A vacinação está sendo realizada na Av. Manoel Murtinho, nº 1.485, no Centro de Anastacio. O local oferece desconto para as pessoas com convênio, sendo que o valor particular da vacina é de R$100,00, enquanto os conveniados pagam R$80,00.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3245-1054 e (67) 99696-6280.

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