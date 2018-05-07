Anastácio comemora 53 anos com desfile, visita do governador Reinaldo Azambuja e muita festa

Fundado em 1965, o município de Anastácio comemora nesta terça-feira, dia 8 de maio, 53 anos de história. As atividades em celebração ao aniversário tiveram início no dia 1º de maio e seguem até o próximo dia 26. Hoje, por exemplo, ocorreu a inauguração das obras de drenagem e pavimentação das vias na Vila Maior.

Para amanhã, a agenda será cheia. Às 6 horas ocorre a Alvorada Festiva pelas ruas da cidade. Às 07h30 tem apresentação do Coral da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e hasteamento dos pavilhões, no Paço Municipal. O tradicional desfile cívico, escolar e militar começa às 08h30, na Rua João Leite Ribeiro.

Em seguida, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, faz lançamento de obras às 11 horas. Por fim, o Grande Prêmio de Turfe, no Hipódromo Honorivaldo Alves de Albres, fecha a programação do dia. Na sexta-feira, começa a 3ª Ginpraia, na Prainha, e as festividades seguem com eventos nos dias 18, 20 e 26, finalizando com o casamento comunitário na Igreja Nossa Senhora de Lourdes.

