Reforma da Manoel Murtinho vai fortalecer o comércio e o turismo, diz governador

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, esteve em Anastácio nesta terça-feira, para participar das comemorações do aniversário de 53 anos da cidade. Durante a visita, falou sobre os investimentos do Estado no município e destacou a obra de revitalização da Avenida Manoel Murtinho que, segundo ele, vai alavancar o comércio e o turismo da região, trazendo mais segurança e comodidade para os usuários da via.

O governo já realiza obra de pavimentação asfáltica e revitalização corretiva e preventiva do acesso ao frigorífico JBS, numa extensão de 2,1 quilômetros, e hoje foi assinada ordem de serviço para restauração da Manoel Murtinho, para acesso ao frigorífico em Aquidauana.

"A gente fica contente de autorizar este investimento. Já investimos R$ 1,462 milhão e agora são mais cinco milhões até sair na BR-262, com sinalização, recuperação completa e drenagem, deixando a via totalmente modernizada. Com certeza embeleza a cidade e cria condições melhores ao comércio e turismo", disse o governador.

Durante sua visita, ele acompanhou o encerramento do trabalho social no Conjunto Cristo Rei, visitou obras de pavimentação e acompanhou os trabalhos na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que vai otimizar a coleta no município. Também entregou a ponte de concreto armado na MS-170, entroncamento com a MS-347, no córrego Rolador.

Ainda assinou autorização para licitação da obra de construção da ponte de concreto armado sobre o rio Taquarussu e a autorização para celebração de convênio entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o município de Anastácio para sinalização viário junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Colaborou Luiz Guido Jr.

