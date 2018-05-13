Anastaciana desafiou probabilidades para se realizar como mãe de quatro crianças

A anastaciana Geruza Morais Jorge Cabral, presidente da Comunidade Terapêutica Lar Betânia, tem muito o que comemorar neste domingo, Dia das Mães. Ela e o marido Gideão Cabral, médico e pastor, têm quatro filhos que vieram ao mundo graças a verdadeiros milagres. Com muita fé em Deus e com apoio de profissionais capacitados, ela desafiou todas as probabilidades, superou cenários adversos e realizou o desejo de ser mãe.

A história de conquistas começa quando ela morava no Rio de Janeiro. À época, o marido foi acometido por leucemia linfoide aguda, um tipo de câncer que ataca o sistema sanguíneo. Antes do início das sessões de quimioterapia, o médico sugeriu a Gideão que congelasse seu esperma, já que o tratamento era agressivo e comprometeria as células que produzem espermatozoide. Além do risco à saúde, surgia o primeiro obstáculo no caminho da maternidade.

"Na época não tínhamos cabeça para filhos naquele momento. Eu lembro que um dia ele estava internado no hospital e uma pessoa entrou no quarto e perguntou se nós tínhamos filhos e eu disse que não. Ela respondeu que era uma pena, mas eu nunca permiti que palavras negativas entrassem no meu coração. Então respondi que nós ainda não tínhamos, mas que Deus nos daria filhos", relatou.

Passado o momento de turbulência, o marido de Geruza foi curado após sessões de quimioterapia e radioterapia. O casal retornou para Mato Grosso do Sul e passou a pensar na ideia de ter filhos. "Tentamos por três anos, sempre orando a Deus e pedindo que ele nos abençoasse. Nesse momento é importante ter fé e acreditar em Deus. Nós vivenciamos o milagre e éramos totalmente dependentes dele. Sabíamos que ele tinha poder para trazer vida aquilo que estava em nosso coração, desde que isso também estivesse alinhado com o que está no coração dele".

Gestação

Em 2010 Geruza e Gideão procuraram ajuda em um especialista na área de fertilização. "Fiz fertilização in vitro. Minha médica implantou quatro embriões em mim, porque eu queria gêmeos de uma vez. Para nossa alegria, três dos embriões geraram vida a trigêmeos em meu útero. Foi uma gravidez de risco, pois minha pressão poderia subir, tinha risco de diabetes gestacional e aborto espontâneo. Os últimos meses passei praticamente deitada".

Geruza relata que mal conseguia comer, pois os órgãos estavam comprimidos pelos bebês, além disso, o corpo dela trabalhava manter a vida de quatro pessoas. "A fé me dava esperança. Na última semana fui para Campo Grande, pois meu médico era de lá e precisava de um local com UTI Neonatal. Quando a pressão começou começou a subir, o médico disse que era a hora e no dia 8 de julho de 2011 nasceram Samuel, Isaac e Yanni, todos perfeitos e saudáveis. Eu olhava pra eles e via o milagre de Deus".

Cerca de um ano depois o casal foi pego de surpresa por outro milagre: Geruza estava gravida novamente, desta vez pela por métodos naturais. "Foi então que veio Pedro para completar esta alegria. Hoje sou uma mãe realizada e amo meus filhos".

