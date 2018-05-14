Mãe e filho adolescente mantinham boca de fumo no Conjunto Cristo Rei

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil desmantelou nesta segunda-feira, em Anastácio, ponto de distribuição de drogas operado por uma mulher de 32 anos e o filho, de 17 anos, na região do Conjunto Cristo Rei.

A denúncia era de que os familiares atuavam em conjunto fornecendo entorpecentes na região. O imóvel chamava a atenção por conta da intensa aglomeração de usuários, o que causava medo a moradores que não se sentiam seguros.

Nesta manhã a polícia foi ao local, onde encontrou os dois moradores, bem como diversas porções de pasta base de cocaína e de maconha, balança de precisão, dinheiro obtido por meio da venda de drogas e objetos trocados por usuários. Mãe e filho foram levados à delegacia.



Colaborou Luiz Guido Jr.