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Infraestrutura

Estado assina contrato de R$ 4,5 milhões para obras de asfalto em Anastácio

O prazo de execução da obra é de 180 dias, mas ainda aguarda ordem inicial de serviço da Agesul

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/05/2018 às 08:20

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O Governo do Estado publicou na quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE), a assinatura do contrato entre Governo e a empresa vencedora do certame que irá executar no município de Anastácio cerca de R$ 4,5 milhões em obras de asfalto.

Segundo a publicação, a contratação destina-se à restauração funcional do pavimento na avenida Manoel Murtinho e a pavimentação asfáltica e drenagem na rua Wanderley, nos acessos: Ponte Velha e Ponte Nova. O valor do contrato é de exatos R$ R$ 4.468.465,12 e os recursos são próprios do Governo, da fonte Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado (Fundersul).

O prazo de execução da obra é de 180 dias, mas ainda aguarda ordem inicial de serviço da Agesul.

Ordem de Início

Também foi divulgado no DOE de hoje (23), a ordem de inicio da elaboração da proposta técnica ambiental (PTA) e projeto de recuperação de áreas degradadas (Prade), para o licenciamento ambiental das obras de pavimentação e drenagem nas ruas Santa Luzia, São Germano e João Alberto Ritter, no município de Eldorado. O prazo é de 30 dias consecutivos para execução.

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