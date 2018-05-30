Bandeira da entrada de Anastácio é roubada horas depois de ser hasteada

A bandeira do Brasil hasteada na entrada do município de Anastácio, na rotatória depois de Ponte Velha, voltou a ser roubada. O detalhe é que o crime ocorreu algumas horas depois de ato de hasteamento de nova bandeira doada pelo 9° Batalhão de Engenharia Mecanizada do Exército Brasileiro. Em fevereiro, outro exemplar havia sido roubado.

Segundo Ademir Alves Guilherme, secretário de cultura de Anastácio, ontem à noite o Exército promoveu ato para celebrar a doação e o hasteamento da bandeira, contando com a presença de comandantes militares e autoridades do município. Porém, nesta manhã o símbolo da nação já havia desaparecido. O secretário deve acionar a polícia.

"Vou registrar boletim de ocorrência e definir com a Polícia Civil e a Polícia Militar quais as medidas podem ser adotadas", disse. Em fevereiro, Ademir havia instalado outra bandeira no local, como forma de melhorar o visual da entrada da cidade, porém, naquela ocasião o símbolo também foi levado, causando indignação no poder público.

