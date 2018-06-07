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Atual tri-campeão, Seduc estreia com empate no Estadual Sub-17 de Futebol

Gol da equipe de Anastácio foi marcado por Léo Melo

Renan Nucci

Publicado em 07/06/2018 às 14:25

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Atual tri-campeão do Estadual Sub-17 de Futebol, o Seduc de Anastácio estrou ontem na edição 2018 da competição. Apesar do histórico vitorioso, a equipe não saiu de um empate em 1 a 1 contra o Náutico, em partida realizada no Estádio Noroeste, de Aquidauana. O resultado poderia ter sido diferente, caso não tivesse desperdiçado um pênalti.

Léo Melo, garoto contratado que veio do município de Ourinhos (SP), abriu o placar para o Seduc. Aos 40 do segundo tempo, o atual campeão teve chance de fazer o segundo gol, mas desperdiçou pênalti e viu o adversário empatar com Japinha. No próximo dia 16, a equipe volta a campo contra o Maracaju, em Maracaju.

"Foi tenso este primeiro jogo, principalmente por conta de ser uma estreia. Alguns meninos chegaram agora ao time e sentiram o peso da importância do jogo. Fomos bem no segundo tempo, tivemos chance de ampliar, mas acredito que estaremos mais preparados para o jogo contra o Maracaju", disse Wilson Santana, presidente do Seduc.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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