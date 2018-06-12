Foragido é capturado pela Força Tática da Polícia Militar em Anastácio

Um homem de 18 anos, foragido da justiça, foi preso ontem (11), na Cohab de Anastácio, pela equipe Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar. O fato ocorreu por volta das 19 horas, quando os policiais militares faziam rondas pelo município.

A guarnição de serviço fez a abordagem no indivíduo após ele demonstrar a atitude ‘suspeita’ de tentar esconder o rosto dos policiais militares. Ao ser abordado e ter seu nome consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado ser o mesmo um foragido.

Diante desse fato, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.