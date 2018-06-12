Foragido é capturado pela Força Tática da Polícia Militar em Anastácio

Flagrante
Suspeito tentou esconder o rosto dos policiais militares
Um homem de 18 anos, foragido da justiça, foi preso ontem (11), na Cohab de Anastácio, pela equipe Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar. O fato ocorreu por volta das 19 horas, quando os policiais militares faziam rondas pelo município.
A guarnição de serviço fez a abordagem no indivíduo após ele demonstrar a atitude ‘suspeita’ de tentar esconder o rosto dos policiais militares. Ao ser abordado e ter seu nome consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatado ser o mesmo um foragido.
Diante desse fato, o homem foi entregue à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.
Presa em flagrante
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