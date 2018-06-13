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Anastácio será beneficiada em projeto para criação de central de comercialização

12 municípios do Estado avançaram com projetos para garantir a liberação

Renan Nucci

Publicado em 13/06/2018 às 14:23

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Responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros, a agricultura familiar tem recebido importantes investimentos em Mato Grosso do Sul. Nesta semana, 12 municípios do Estado avançaram com projetos para garantir a liberação de recursos estaduais e federais para aquisição de equipamentos e construção de centrais de comercialização.

Serão liberados R$ 10 milhões em benefício de pequenos produtores de Amambai, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Batayporã, Guia Lopes da Laguna, Mundo Novo, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sonora, Terenos e Três Lagoas. Do total, R$ 5 milhões são do Governo do Estado e outros R$ 5 milhões de emendas do Orçamento Geral da União de 2017, destinadas pelos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT.

A coordenadora de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ariani Monaly Garcia Monteiro, explica que os recursos estão garantidos. “Dos municípios contemplados, dez são para construção das centrais de comercialização e dois para aquisição de equipamentos”, diz.

Ainda de acordo com ela, todas as prefeituras já entregaram os projetos para aquisição dos equipamentos e construção das centrais na Semagro. “O primeiro passo é essa entrega de documentação, que todos já fizeram. Agora, estamos na avaliação técnica e vistoria da área do local. Depois vem a liberação dos recursos e a assinatura do convênio com pagamento da parcela única”, informa.

Depois do repasse, cada prefeitura abrirá seu processo licitatório para construção das centrais de abastecimento e compra de equipamentos agrícolas (tratores, grades niveladoras e aradoras, carretas, rotoencanteiradores e calcareadeiras), resfriadores de leite, barracas de feira, câmara fria para frigorífico, máquinas para o processamento de frutas, veículos para transporte de produtos e outros.

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