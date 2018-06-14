Acidente com moto pilotada por adolescente deixa idoso gravemente ferido

Idoso de 69 anos ficou gravemente ferido em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quinta-feira, no município de Anastácio. A vítima estava em uma motocicleta que foi atingida por outra moto ocupada por dois adolescentes, primos de 17 anos. Segundo Corpo de Bombeiros, o homem teve fratura exposta na perna esquerda e perdeu tecido muscular.

Conforme apurado, o idoso seguia pela Rua Nilza Ribeiro, quando no cruzamento com a Rua Adair Goulart Martins, houve a colisão com a moto dos menores. As circunstâncias do acidente não foram reveladas, mas de acordo com testemunhas, o cruzamento não tem sinalização adequada e oferece risco de acidente.

Com o impacto, o adolescente piloto da moto foi socorrido com suspeita de fratura no nariz, escoriações nas pernas e braço. O primo, que estava na garupa, teve apenas escoriações. O idoso, além da fratura na perna, também sofreu corte no supercílio. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional.

Colaborou Luiz Guido Jr.



