Amina firma parceria com o Criança Esperança pela segunda vez

A Associação das Mulheres Independentes na Ativa do município de Anastácio (Amina) foi contemplada pelo Programa Criança Esperança, da Rede Globo e Unesco, para o exercício das atividades em 2019. Segundo Nilma Infran, coordenadora do projeto, a Organização Não Governamental (ONG) será beneficiada com recursos e materiais para melhorar as condições de atendimento.

A verba será utilizada na reforma da sala de balé. Também vão receber pula pula, piscinas de bolinha e materiais para as aulas de judô, karatê, balé, inglês e informática. Ao todo são cerca de cem pessoas, entre crianças e adultos, beneficiadas. "Já é a segunda vez que conseguimos a parceria. A presidência da Unesco nos elogiou, dizendo que um dos melhores projetos é o nosso", disse Nilma.

Para celebrar o acordo, a Amina realiza no próximo dia 23 chá destinado às mulheres da região, como forma de prestar homenagem e debater assuntos como empreendedorismo e igualdade. "Também é uma forma de homenageá-las. Quem quiser participar tem que vir na Amina e pegar o convite. Cada uma terá que trazer sua xícara", observou.

Interessados podem obter outras informações na sede da Amina, localizada na Acogo, 406, ou pelo telefone: (67) 32451790.

Amina

A Amina, Organização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio. O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.

Colaborou Luiz Guido Jr.