Corpo de Bombeiros contém incêndio que ameaçava depósito de madeira

Anastácio
Equipe foi acionada às 07h30 deste sábado (16) para conter o fogo
O Corpo de Bombeiros foi acionado, às 07h30 deste sábado (16), para conter um incêndio em um matagal da Rua Dona Joaninha, no Centro de Anastácio.
Conforme informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", um indivíduo ainda não identificado colocou fogo no local. A equipe de contenção foi acionada e dois militares foram até o matagal e, em 30 minutos, com uma bomba costal, conteram o incêndio que colocava em risco um depósito de madeira localizado nas proximidades do foco.
Não houve registro de nenhum ferido.
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