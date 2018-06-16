Rede de Amigos realiza churrasco solidário com telão para estréia do Brasil na Copa do Mundo

A Rede de Amigos Anastácio e Aquidauana realizará, amanhã, 17 de junho, um churrasco solidário na Chácara Cintra, em Anastácio, com o intuito de arrecadar brinquedos e doações para as crianças desta região pantaneira, e distribuí-los no dia 12 de outubro, quando se comemora, nacionalmente, o "Dia das Crianças". Para completar a festa, disponibilizarão um telão para que todos os presentes possam assistir à estréia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

No local, além do telão para a transmissão da partida que marca o início da caminhada rumo ao hexacampeonato, haverão oito atrações musicais, além de cama elástica para as crianças que estiverem no almoço. A animação fica por conta de: Grupo Raça Pantaneira, Peterson Marçal, João Gustavo e Viola, Romário de Oliveira, Lino e Nando, Anderson e Fernandes, Luiz Felipe e Cauan e Grupo Nosso Balanço.

Durante o evento, também haverá um cardápio diferenciado, com arroz, mandioca, creme de milho, farofa, vinagrete, salada verde e mais variedades. Também serão vendidos doces e bebidas.

Os ingressos custam R$ 25,00 e crianças de até 7 anos não pagam. Os interessados podem comprar a entrada no Posto JC, Mercado e Açougue Independência, Mercado do Terra, Conveniência Independência, Bicicletaria Vila Maior, Selaria Pioneira, Casas e Cozinhas, Móveis Gazin de Anastácio e Aquidauana, MX Auto Peças, Mecânica Vitória, Centro Automotivo Globo, Mercado Fênix, Espetinho do Alfreto e com qualquer um dos integrantes da Rede de Amigos.